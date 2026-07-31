Mädchen (3) nahe der Grenze in Pool ertrunken

Zu einem tragischen Unfall ist es am Donnerstag im bayerischen Laufen, nahe der Grenze zu Salzburg, gekommen. Ein dreijähriges Mädchen war in einen Swimmingpool gefallen und dabei ertrunken. Im Spital überstand das Mädchen die Nacht auf Freitag nicht.
Zunächst hatte die Mutter des Mädchens mit der Reanimation begonnen, welche vom eintreffenden Notarzt weitergeführt wurde. Umgehend wurde die Dreijährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das Mädchen überlebte die Nacht nicht und verstarb im Spital.
Wie es zu dem Unglück kam, wird derzeit ermittelt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben ihre Arbeit bereits aufgenommen.
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