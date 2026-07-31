Unterhaus-Trainer: „Das ist eine andere Welt“

Eine besondere Erfahrung sammelte ein Unterhaus-Trainer in den vergangenen Tagen. Valentino Jovic von Salzburgligist Bürmoos bekam beim Trainingslager eines Premier League-Klubs exklusive Einblicke. Eine besondere Verbindung mit einem bekannten Coach machte es möglich.
„Er hat mich drei Jahre in der U16 und U18 in der Akademie trainiert, der Kontakt ist geblieben.“ Das sagt Valentino Jovic, Trainer von Salzburgligist SV Bürmoos über seine Beziehung zu Marco Rose. Beide arbeiteten bei Red Bull Salzburg zusammen, ehe es den Deutschen über die Kampfmannschaft nach Deutschland verschlug. Seit Juli ist Rose Trainer von Premier League-Klub Bournemouth.
„Das muss man ausnutzen“
Anfang dieser Woche kam es zu einem Wiedersehen der beiden. Der Sechste der abgelaufenen Saison in der Milliardenliga hielt bis Donnerstag ein Trainingslager in Saalfelden ab. „Wenn schon einmal so ein Verein in der Nähe ist und man dann auch noch einen persönlichen Bezug dazu hat, dann muss man das ausnutzen“, erklärte Jovic.
Neben den Spielern des englischen Vereins – der Kader hat einen kolportierten Wert von 537,88 Millionen Euro – sah auch einen weiteren Bekannten: Patrick Eibenberger. Der 39-jährige Salzburger gehörte schon bei Roses bisherigen Trainerstationen zum Team des Deutschen, ist auch in England wieder dabei.
„Das ist nicht selbstverständlich“
Jovic war nach einem öffentlichen Training praktisch als Staff-Mitglied auch bei den Einheiten ohne Publikum hautnah dabei. „Ich war selbst ein Jahr bei Sandhausen Profi, habe auch bei Leipzig mittrainiert. Aber das ist eine andere Welt“, erzählte der 28-Jährige, der exklusive Eindrücke sammelte, mit Rose aber auch über die vergangene gemeinsame Zeit sprach.
„Es war auf jeden Fall eine Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Das ist nicht selbstverständlich“, erklärte Jovic, der kommende Woche mit seinem Team in die Salzburger Liga startet.
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