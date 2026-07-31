Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu Gast bei Star-Coach

Unterhaus-Trainer: „Das ist eine andere Welt“

Salzburg: Sport-Nachrichten
31.07.2026 19:30
Valentino Jovic (li.) mit Marco Rose.
Valentino Jovic (li.) mit Marco Rose.(Bild: AFC Bournemouth)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Eine besondere Erfahrung sammelte ein Unterhaus-Trainer in den vergangenen Tagen. Valentino Jovic von Salzburgligist Bürmoos bekam beim Trainingslager eines Premier League-Klubs exklusive Einblicke. Eine besondere Verbindung mit einem bekannten Coach machte es möglich. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Er hat mich drei Jahre in der U16 und U18 in der Akademie trainiert, der Kontakt ist geblieben.“ Das sagt Valentino Jovic, Trainer von Salzburgligist SV Bürmoos über seine Beziehung zu Marco Rose. Beide arbeiteten bei Red Bull Salzburg zusammen, ehe es den Deutschen über die Kampfmannschaft nach Deutschland verschlug. Seit Juli ist Rose Trainer von Premier League-Klub Bournemouth. 

Valentino Jovic mit Marco Rose (li.) und Eddie Gustafsson (re.) in Akademie-Zeiten.
Valentino Jovic mit Marco Rose (li.) und Eddie Gustafsson (re.) in Akademie-Zeiten.(Bild: Valentino Jovic)

„Das muss man ausnutzen“
Anfang dieser Woche kam es zu einem Wiedersehen der beiden. Der Sechste der abgelaufenen Saison in der Milliardenliga hielt bis Donnerstag ein Trainingslager in Saalfelden ab. „Wenn schon einmal so ein Verein in der Nähe ist und man dann auch noch einen persönlichen Bezug dazu hat, dann muss man das ausnutzen“, erklärte Jovic.

Neben den Spielern des englischen Vereins – der Kader hat einen kolportierten Wert von 537,88 Millionen Euro – sah auch einen weiteren Bekannten: Patrick Eibenberger. Der 39-jährige Salzburger gehörte schon bei Roses bisherigen Trainerstationen zum Team des Deutschen, ist auch in England wieder dabei. 

„Das ist nicht selbstverständlich“
Jovic war nach einem öffentlichen Training praktisch als Staff-Mitglied auch bei den Einheiten ohne Publikum hautnah dabei. „Ich war selbst ein Jahr bei Sandhausen Profi, habe auch bei Leipzig mittrainiert. Aber das ist eine andere Welt“, erzählte der 28-Jährige, der exklusive Eindrücke sammelte, mit Rose aber auch über die vergangene gemeinsame Zeit sprach. 

Lesen Sie auch:
Kletzl (re.) traf Oliver Glasner.
„Krone“-Serie
„Dieser Trainer hat mir imponiert“
29.07.2026

„Es war auf jeden Fall eine Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Das ist nicht selbstverständlich“, erklärte Jovic, der kommende Woche mit seinem Team in die Salzburger Liga startet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
31.07.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, jetzt beginnt Rückreise
133.766 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
128.910 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
90.061 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, jetzt beginnt Rückreise
3437 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1117 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
966 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Zu Gast bei Star-Coach
Unterhaus-Trainer: „Das ist eine andere Welt“
Sport Tv Logo
Auf in ein neues Leben
Ex-Salzburgerin: „Wollte unbedingt in die Türkei!“
Mit nur 25 Jahren
Eiskunstlauf-Ass gibt Karriereende bekannt
Transfer-News
Kurz vor Liga-Start: Goiginger hat neuen Klub
Sport Tv Logo
Bulle am Weg zurück
Nach Schlaganfall: „Musste mental an mir arbeiten“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf