Unterhaus-Trainer: „Das ist eine andere Welt“

„Das muss man ausnutzen“

Anfang dieser Woche kam es zu einem Wiedersehen der beiden. Der Sechste der abgelaufenen Saison in der Milliardenliga hielt bis Donnerstag ein Trainingslager in Saalfelden ab. „Wenn schon einmal so ein Verein in der Nähe ist und man dann auch noch einen persönlichen Bezug dazu hat, dann muss man das ausnutzen“, erklärte Jovic.