Rasanter Kindergarten-Ausbau braucht viel Personal

Der starke Ausbau zeigt aber auch bei der Quote an Zusagen für Kindergartenplätze seine Wirkung. Während es im Kindergartenjahr 2023/24 noch 852 Zusagen und 400 Absagen an die Familien gab, sind es für das kommende Jahr 2026/27 1068 Zusagen und nur mehr 168 Absagen. Die Zahl der Kinder im Kindergartenalter wird in den kommenden Jahren voraussichtlich zurückgehen, was die Situation weiter entspannen dürfte.