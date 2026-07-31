Feuerwehr löschte Flurbrand neben Obuskehre

Zu einem brennenden Grünstreifen rückte die Freiwillige Feuerwehr Hallwang am Freitagnachmittag an die Wiener Straße in den Ortsteil Mayrwies (Salzburg) aus. Beim Eintreffen waren bereits Passanten damit beschäftigt, den Brand zu bekämpfen.
Alarmiert wurden die Floriani gegen 15 Uhr. Mit dem Rüstlöschfahrzeug und dem Tank ging es danach zum Feuer neben der Wiener Bundesstraße (B1). Vor Ort konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.
Mittels Wärmekamera kontrollierten die Einsatzkräfte danach noch die Temperatur. Vorsichtshalber wurde die Brandstelle zudem noch umfassend mit Wasser besprüht. Insgesamt dauerte der Einsatz eine Stunde.
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