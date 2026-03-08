Aufblasmöbel machen jeden Van zum Campingbus

Führerscheindatum ausschlaggebend

„Im Camper zählt jedes Kilo“, sagt Markus Wolf, einer der beiden Tüftler, die hinter dem Allgäuer Start-up Stuff Bubble stehen und die Küche mit seinem Kompagnon Benni Hörburger in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Tatsächlich rückt für viele Van-Besitzer die 3,5-Tonnen-Grenze immer näher. Wer seinen Führerschein nach 1999 gemacht hat, darf schwerere Fahrzeuge nicht mehr fahren. Und gerade bei modernen Vans, erst recht bei Elektro-Modellen mit schweren Batterien, wird die Gewichtsbilanz schnell kritisch. Jedes eingesparte Kilo kann am Ende über Gepäck, Vorräte oder Zusatzausstattung entscheiden.