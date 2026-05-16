Sieben Häuser nach Murenabgang evakuiert

Wegen der starken Regenfälle ist es in der Nacht auf Samstag im Pongauer Kleinarl zu einem Murenabgang gekommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und auch die Hauser dürften unbeschädigt sein. Für die Feuerwehr war es eine lange Nacht.
70 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr arbeiteten die ganze Nacht durch, um die Schlammmassen zu beseitigen. Noch in der Nacht wurden sieben Häuser vorsorglich evakuiert. Es gab weder Verletzte noch Schäden.
Auch die Landesstraße ist befahrbar. Unterstützt wurden die Floriani von einem privaten Unternehmen, um den Schlamm zu beseitigen.
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