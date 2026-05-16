Wen hätte Frau Rogers als Meister gesehen?

Alles oder nichts – Samstag und Sonntag fallen in der Bundesliga die Entscheidungen. Im Meisterkampf kommt es zum Fernduell zwischen Sturm und LASK. Im Abstiegskampf wartet ein Endspiel zwischen BW Linz und GAK. Einige Fans werden Stoßgebete gen Himmel schicken. Doch was sagen die Sterne? Star-Astrologin Gerda Rogers hat sich für die „Krone“ die Konstellationen angesehen.