Wie Hoffenheims Schicker Mäzen Hopp überzeugte

Klub-Mäzen Dietmar Hopp bezeichnet ihn als „Garant für Stabilität“. Nachdem er den SK Sturm nach Jahren zurück zu Meisterehren und in die Champions League führte, hinterlässt der Steirer Andi Schicker auch in Hoffenheim seine Spuren. Die „Krone“ besuchte den 39-jährigen Fußball-Manager in Deutschland und bat ihn zum Interview.
Andi Schicker über ...
... das (Fußball-)Leben wie im Traum: „Dadurch, dass der Alltag so intensiv ist, kann man das oft gar nicht so realisieren. Aber wenn man dann wieder Kontakt mit daheim hat, dann wird einem das schon manchmal bewusst, was wir wirklich geschafft haben, wie wir nun einen erfolgreichen Weg eingeschlagen haben – und nicht nur im Kraichgau, sondern deutschlandweit für Aufmerksamkeit gesorgt haben. So weit, dass es sogar Richtung Champions League geht, wir schon jetzt die zweitbeste Saison der Geschichte spielen. Aber es dauert, das zu greifen. Das war auch schon in Graz so, als wir Doublesieger geworden sind. Man will dann immer mehr erreichen.“
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