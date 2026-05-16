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Angriff auf Ukraine

Zwölfjähriger stoppte Drohne mit bloßen Händen

Ausland
16.05.2026 12:27
Ein ukrainischer Bursche (12) wurde zum Helden, indem er eine russische Drohne mit bloßen Händen ...
Ein ukrainischer Bursche (12) wurde zum Helden, indem er eine russische Drohne mit bloßen Händen stoppte. (Symbolbild)(Bild: lev dolgachov – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Mittwoch und Donnerstag verzeichnete die Ukraine einen der längsten und schwersten russischen Luftangriffe und beklagte zahlreiche Tote. Der immer intensiver werdende Drohnen-Krieg „gegen die Menschen“, wie es Menschenrechtsorganisationen beklagen, ist für die Bewohner mancher ukrainischer Ortschaften zum traurigen Alltag geworden. Dort helfen sich Zivilisten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Vor Kurzem ist ein Zwölfjähriger zum Helden mutiert. Er stoppte eine Drohne mit bloßen Händen.

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Anatolii Prochorenko (siehe Bild unten) aus einem Grenzdorf im Norden der Ukraine war gerade dabei, einem Nachbarn im Garten zu helfen. Der Zwölfjährige sägte an einem Ast, als er plötzlich das Summen einer russischen Drohne vernahm, wie die „Washington Post“ berichtet. Ein schwarzer Quadrokopter sei knapp über den Boden geflogen – in Richtung des Grundstücks seiner Familie.

„Ich hatte keine Zeit“: Geschwister waren in Gefahr
Dort spielten Prochorenkos Geschwister mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft. Dem Buben sei klar gewesen, die Spielenden befanden sich in großer Gefahr. In diesem Augenblick habe er sich an einen „Trick“ erinnert, den ihm ein ukrainischer Soldat einige Monate zuvor gezeigt hatte.

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Da es sich um eine Drohne, die mittels Glasfaserkabel gesteuert wurde, gehandelt hatte, wusste Prochorenko sofort, wie er das unbemannte Flugobjekt stoppen könnte – nämlich am kilometerlangen hauchdünnen Seil, an welchem sich die Drohne befand. Der Zwölfjährige sei vom Baum gesprungen und habe nach dem Kabel gegriffen.

„Ich hatte keine Zeit. Ich habe nur bis zehn gezählt und dann das Kabel zerrissen“, erinnert sich Prochorenko im Gespräch mit der „Washington Post“. Dadurch habe die Drohne die Verbindung zum Steuermann verloren und sei in der Nähe des Ortes in einem Sumpfgebiet abgestürzt, ohne zu explodieren.

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