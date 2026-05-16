Zwölfjähriger stoppte Drohne mit bloßen Händen

Am Mittwoch und Donnerstag verzeichnete die Ukraine einen der längsten und schwersten russischen Luftangriffe und beklagte zahlreiche Tote. Der immer intensiver werdende Drohnen-Krieg „gegen die Menschen“, wie es Menschenrechtsorganisationen beklagen, ist für die Bewohner mancher ukrainischer Ortschaften zum traurigen Alltag geworden. Dort helfen sich Zivilisten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Vor Kurzem ist ein Zwölfjähriger zum Helden mutiert. Er stoppte eine Drohne mit bloßen Händen.