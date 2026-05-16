Österreichs Rennfahrer haben eine Rechnung offen

Wenn am Samstag kurz nach 15 Uhr am Nürburgring über 150 Autos in die Nordschleife einbiegen, haben alle nur ein Ziel. „Einfach nur die Zielflagge zu sehen“, weiß Thomas Preining, der gestern Startplatz acht eroberte. „Das alleine ist schon eine wahnsinnig große Herausforderung.“