Bestätigt: Hamas-Militärführer bei Angriff getötet

Katz: „Früher oder später kriegen euch“

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat einen Angriff auf al-Haddad bereits am Freitag bekannt gegeben. Israelische Medien zitierten einen hohen Vertreter der Sicherheitsdienste, wonach der Tötungsversuch offenbar erfolgreich war. Katz ergänzte: „Das ist eine klare Botschaft an alle Mörder, die uns nach dem Leben trachten: Früher oder später kriegen wir euch.“