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Bestätigt: Hamas-Militärführer bei Angriff getötet

Außenpolitik
16.05.2026 12:22
Die Hamas bestätigt den Tod von Kommandant Haddad.
Die Hamas bestätigt den Tod von Kommandant Haddad.(Bild: AP/Jehad Alshrafi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Hamas hat am Samstag den Tod ihres Militärführers Izz al-Din al-Haddad bestätigt. Der Kommandant der radikal-islamistischen palästinensischen Terrororganisation war am Freitag Ziel eines israelischen Angriffs geworden.

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Haddad galt als einer der Architekten des überraschenden Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Er war zum Militärchef der Hamas im Gazastreifen aufgestiegen, nachdem Mohammad Sinwar im Mai 2025 von Israel getötet worden war.

In mehreren Moscheen im Norden des Gazastreifens wurde bereits zuvor der Tod des Hamas-Kommandeurs verkündet. Der Kommandant des bewaffneten Teils der Hamas, der Qassam-Brigaden, sei den Märtyrertod gestorben, wurde Augenzeugen zufolge in Moscheen erklärt.

Katz: „Früher oder später kriegen euch“
Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat einen Angriff auf al-Haddad bereits am Freitag bekannt gegeben. Israelische Medien zitierten einen hohen Vertreter der Sicherheitsdienste, wonach der Tötungsversuch offenbar erfolgreich war. Katz ergänzte: „Das ist eine klare Botschaft an alle Mörder, die uns nach dem Leben trachten: Früher oder später kriegen wir euch.“

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Nach Medienangaben war die Erlaubnis zur Tötung Haddads bereits vor eineinhalb Wochen erteilt worden. Er sei seitdem ständig überwacht worden. Die Entscheidung zum Angriff sei getroffen worden, als von einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit ausgegangen werden konnte.

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