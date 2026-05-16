Junger Österreicher stürzt in Italien in den Tod

Motorroller gefunden

Der Motorroller der beiden Männer wurde am Samstag bei Sella Chianzutan in der Provinz Udine gefunden. Die Besatzung eines Hubschraubers des friaulischen Zivilschutzes lokalisierte schließlich die Leiche des 23-Jährigen und des 24-Jährigen in einem Berggebiet in der Gemeinde Verzegnis (Provinz Udine) zwischen den Bergen Piombada und Bottai.