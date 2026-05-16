Junger Österreicher stürzt in Italien in den Tod

Es ist traurige Gewissheit: Seit Freitag galt ein junger Österreicher und sein Begleiter, die zu einer Wanderung in den Bergen der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien aufgebrochen waren, als vermisst. Am Samstag wurden die Leichen der beiden Wanderer von einem Hubschrauber lokalisiert. Die jungen Männer (23 und 24) waren offenbar abgestürzt.
Wie die friaulische Bergrettung berichtete, sollen der Österreicher und sein Begleiter, ein in Deutschland lebender 24-jähriger US-Bürger, auf einem besonders steilen, grasbewachsenen Abschnitt das Gleichgewicht verloren haben und in der Folge abgestürzt sein.
Schlechtwetter erschwerte Suche
Der Vater des Österreichers meldete seinen Sohn jedenfalls als vermisst, eine Suchaktion wurde eingeleitet. Rund 20 Kräfte der Bergrettung, der Polizei und der Feuerwehr durchkämmten die Wanderwege in dem Gebiet. Die Suchaktion wurde durch das schlechte Wetter in der Gegend erschwert.
Motorroller gefunden
Der Motorroller der beiden Männer wurde am Samstag bei Sella Chianzutan in der Provinz Udine gefunden. Die Besatzung eines Hubschraubers des friaulischen Zivilschutzes lokalisierte schließlich die Leiche des 23-Jährigen und des 24-Jährigen in einem Berggebiet in der Gemeinde Verzegnis (Provinz Udine) zwischen den Bergen Piombada und Bottai.
Da der Auffindungsort der Leichen vom Boden aus nur sehr schwer zu erreichen ist, wurden die beiden Toten per Seilwinde geborgen.
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