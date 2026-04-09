Ein Kampf um die Titel und ein neuer Cheftrainer

Mehr als 20 Grad Lufttemperatur erfreute in den letzten Tagen die Sonnenanbeter des Landes. Der Winter ist allerorts vorbei. Sollte man meinen. Nicht so auf der Reiteralm, denn dort wird noch fleißig Ski gefahren – von Donnerstag bis Sonntag stehen die österreichischen Staatsmeisterschaften an. Los geht es mit der Abfahrt. In diesen vier Tagen werden einige Asse zu sehen sein: Kugelgewinnerin Julia Scheib, Conny Hütter, Olympiasiegerin Kathi Huber, Kathi Truppe oder bei den Herren Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner.