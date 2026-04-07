Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teure Everest-Rettung

Bergsteiger vergiftet? Skandal erschüttert Nepal

Ausland
07.04.2026 20:37
Millionenbetrug auf 8849 Metern: Mit gefälschten Rettungsaktionen dürften einige Personen ein ...
Millionenbetrug auf 8849 Metern: Mit gefälschten Rettungsaktionen dürften einige Personen ein Vermögen angehäuft haben.(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Milliardenbetrug in luftiger Höhe: Nepalesische Behörden haben ein Netzwerk von Tour- und Rettungsfirmen am Mount Everest aufgedeckt, das internationale Bergsteiger um Millionen geprellt haben soll. Laut einer Polizeiuntersuchung sollen zwischen 2022 und 2025 insgesamt 4782 ausländische Kletterer von den Machenschaften betroffen gewesen sein – sogar der Verdacht von absichtlichen Vergiftungen von Bergsteigern steht im Raum. 

0 Kommentare

Durch fingierte medizinische Notfälle und unnötige Helikopter-Einsätze sollen die Verantwortlichen fast 20 Millionen US-Dollar (rund 18,5 Millionen Euro) von Versicherungen kassiert haben. Die Ermittlungen betreffen mittlerweile 32 Personen, darunter Tour-Operator, Rettungskoordinatoren, Krankenhausleiter, Ärzte und Bergführer. 11 von ihnen wurden bereits festgenommen. Laut der nepalesischen Polizei wurden mehr als 300 Fälle sogenannter „Fake-Rescues“ aufgedeckt.

Dabei wurden Notfälle vorgetäuscht, medizinische und Flugdokumente gefälscht sowie Rettungskosten massiv überhöht – etwa indem mehrere Personen wie Einzelpassagiere abgerechnet wurden.

Die Besteigung des höchsten Gipfels der Erde ist ohnehin schon ein kostspieliges Unterfangen – ...
Die Besteigung des höchsten Gipfels der Erde ist ohnehin schon ein kostspieliges Unterfangen – auf dem Dach der Welt sollen trotzdem einige Taschen noch ordentlicher gefüllt worden sein.(Bild: APA/AFP/Lakpa SHERPA)

Systematischer Betrug im Trekking-Business
Der „Independent“ berichtet, dass die Betrüger ein System aufgebaut hätten, das sämtliche Akteure des Trekking-Business einbezog – von Sherpas über Helikopter-Betreiber bis hin zu Klinikmanagern. Die Polizei bezeichnete den Skandal als Schaden für „Nepals nationales Ansehen und internationale Reputation“.

Gift-Vorwürfe ohne Beweise
Ein besonders beunruhigender Aspekt, der zunächst Schlagzeilen machte, war der Vorwurf, Bergführer hätten Essen mit Backpulver oder Medikamente gemischt, um die Kletterer krank zu machen und so Rettungseinsätze zu erzwingen. Allerdings weisen spezialisierte Bergsteiger-Medien wie etwa das „Climbing Magazine“ und „Outside Online“ darauf hin, dass die Ermittlungsakten keinerlei forensische Beweise für tatsächliches Vergiften enthalten.

Das nepalesische Central Investigation Bureau erklärte gegenüber „Climbing“, dass während der bisherigen Untersuchungen keinerlei Hinweise auf Giftmischungen gefunden worden seien. Auch in der offiziellen 748-seitigen Anklageschrift taucht laut dem Magazin kein Vorwurf auf, dass ein Angeklagter aktiv versucht habe, Kunden krank zu machen.

Lesen Sie auch:
Hunderte Wanderer konnten von Bergungstrupps aus den Schneemassen befreit werden.
Wanderer erfroren
Schneedrama am Mount Everest forderte Todesopfer
06.10.2025
Krone Plus Logo
8000er-Bergtourismus
„Social Media hat Everest seinen Zauber genommen!“
12.03.2026

Fokus auf Versicherungsmissbrauch
Die Beweise konzentrieren sich klar auf den Versicherungsmissbrauch: gefälschte Rettungs- und Krankenhausdokumente, manipulierte Fluglisten und umfangreiche Screenshots und Nachrichten, die zeigen, wie Rettungsflüge für nicht-notwendige Fälle abgerechnet wurden.

Nur ein einziger Angeklagter, der Sherpa Tenzing, soll in direktem Kontakt mit einer Kundin gestanden haben – auch hier gibt es keine Anklage wegen Vergiftung.

Experte warnt vor Panikmache
Simon Calder, Reisejournalist beim „Independent“, betonte: „Die überwiegende Mehrheit der Menschen und Organisationen im nepalesischen Tourismus arbeitet ehrlich und möchte das bestmögliche Erlebnis bieten. Es ist wichtig, sich vor einer Reise auf verlässliche Empfehlungen zu stützen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
07.04.2026 20:37
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf