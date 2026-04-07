Bergsteiger vergiftet? Skandal erschüttert Nepal

Gift-Vorwürfe ohne Beweise

Ein besonders beunruhigender Aspekt, der zunächst Schlagzeilen machte, war der Vorwurf, Bergführer hätten Essen mit Backpulver oder Medikamente gemischt, um die Kletterer krank zu machen und so Rettungseinsätze zu erzwingen. Allerdings weisen spezialisierte Bergsteiger-Medien wie etwa das „Climbing Magazine“ und „Outside Online“ darauf hin, dass die Ermittlungsakten keinerlei forensische Beweise für tatsächliches Vergiften enthalten.