Weitere noch am Berg

Hunderte Menschen von Mount Everest gerettet

Ausland
06.10.2025 08:45
Kletterer am Mount Everest (Archivaufnahme)
Nach einem Schneesturm saßen Hunderte Menschen auf dem Mount Everest fest – nun wurden mindestens 350 Touristen vom höchsten Berg der Erde gerettet. Es dürften jedoch noch einige Kletterer festsitzen.

Bergungstrupps befreiten mindestens 350 Menschen auf der tibetischen Seite des Mount Everest aus ihrer misslichen Lage. Zuvor waren laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast 1000 Menschen auf der Ostseite des Mount Everest auf 4900 Metern Höhe eingeschlossen.

Ihre Zelte wurden teilweise durch den Sturm beschädigt und die Zufahrtsstraßen durch Schneemassen blockiert. Wie viele Personen nach wie vor auf dem Mount Everest festsitzen, war vorerst unklar.

Laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV stehen die Helfer mit weiteren 200 Menschen in Kontakt. Zu möglichen Todesopfern wurden bislang keine Angaben gemacht. 

