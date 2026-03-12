Vorteilswelt
8000er-Bergtourismus

„Social Media hat Everest seinen Zauber genommen!“

Bergkrone
12.03.2026 06:00
Der Bergsteiger-Tourismus und Social Media haben den höchsten Bergen der Welt seinen Zauber ...
Der Bergsteiger-Tourismus und Social Media haben den höchsten Bergen der Welt seinen Zauber genommen.
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Zehn von 14 Achttausender! Neben Gerlinde Kaltenbrunner ist Hans Wenzl der erfolgreichste österreichische Höhenbergsteiger. Im „Bergkrone“-Gespräch erzählt Hans über die Entwicklungen rund um den Everest-Tourismus, Social Media und die wichtigste Entscheidung am Berg.

0 Kommentare

Schnee unter den Tourenski, Sonne vom tiefblauen Himmel. Kein Wind, keine Eiskristalle im Gesicht, keine minus 30 Grad. Ein ungewohnt ruhiger Tag für Hans Wenzl.

Bergkrone
12.03.2026 06:00
