Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kehlkopf entfernt

Büro stellt klar: „Doskozil macht sicher weiter“

Burgenland
08.04.2026 05:50
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)(Bild: CARINA FENZ)
Porträt von Philipp Wagner
Porträt von Carina Fenz
Von Philipp Wagner und Carina Fenz

Dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wurde – wie berichtet – der Kehlkopf entfernt. Künftig wird er mit Stimmprothese sprechen. Laut seinem Regierungsbüro ist aber ein Rückzug aus der Politik trotzdem keine Option.

0 Kommentare

Der Eingriff war massiv. Die Entscheidung endgültig. Und doch ist die wichtigste Botschaft aus dem Umfeld von Landeshauptmann Doskozil nach der elften Operation eine klare: „Er macht auf jeden Fall mit dem Ziel weiter, wieder voll in die Politik zurückzukehren“, so sein Büro, mit dem er bereits via Handy kommuniziert. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Atmen fiel zunehmend schwerer
Zuletzt war es schneller als bisher zu einer fortschreitenden Verknöcherung am Kehlkopf gekommen. Das Atmen fiel Doskozil zunehmend schwerer. Bei einem Termin kurz vor Ostern am Uni-Klinikum Leipzig entschied er sich daher für „die nachhaltigere Lösung“ – der Kehlkopf wurde entfernt und durch eine Stimmprothese ersetzt.

„Ein kleines Ventil zwischen Luft- und Speiseröhre, das mit entsprechender Übung eine stabile, gute Stimmbildung ermöglicht“, erklärt der behandelnde Arzt Andreas Dietz. Der Eingriff sei erfolgreich und ohne Komplikationen verlaufen.

Lesen Sie auch:
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil
Elfte Operation
Kehlkopf entfernt: Doskozil erhielt Stimmprothese
07.04.2026
Nach zehnter Operation
Doskozil wieder auf dem Heimweg ins Burgenland
07.11.2025
Schon zehnter Eingriff
Verengung festgestellt: Doskozil erneut operiert
27.10.2025

Arzt: „Aussicht auf vollständige Heilung
Der Mediziner geht künftig von einer deutlich höheren Belastbarkeit des Landeschefs aus: „Er wurde damit von seiner langjährigen Erkrankung befreit, auch der belastende Rhythmus immer wiederkehrender Operationen durchbrochen.“ Nach der Abheilung werde Doskozil wieder problemlos sprechen können, so Dietz: „Wahrscheinlich sogar besser als zuvor.“ Der Eingriff eröffne die Aussicht auf vollständige Heilung.

Vorerst muss der Landeschef noch rund zehn Tage in stationärer Behandlung bleiben. Danach folgt eine mehrwöchige Regenerationsphase.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
08.04.2026 05:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
5° / 15°
Symbol heiter
Güssing
6° / 16°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
5° / 15°
Symbol heiter
Neusiedl am See
6° / 15°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
5° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
137.218 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
135.272 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
128.618 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1266 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1222 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1092 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Grauer-Star-OPs
Steirische Patienten „flüchten“ ins Burgenland
Nachbarn in Aufregung
Osterfeuer im Garten rief die Polizei auf den Plan
FC STINATZ
Eierkratzen und Austropop, aber noch so viel mehr
Hass im Netz
Neue Ombudsstelle hilft Kindern und Jugendlichen
Vorfall auf Sportwoche
Kollegin rief: „Hör auf!“ – Lehrer (60) verurteilt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf