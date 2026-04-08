Büro stellt klar: „Doskozil macht sicher weiter“

Der Eingriff war massiv. Die Entscheidung endgültig. Und doch ist die wichtigste Botschaft aus dem Umfeld von Landeshauptmann Doskozil nach der elften Operation eine klare: „Er macht auf jeden Fall mit dem Ziel weiter, wieder voll in die Politik zurückzukehren“, so sein Büro, mit dem er bereits via Handy kommuniziert. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.