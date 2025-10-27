Verengung festgestellt: Doskozil erneut operiert

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist am Wochenende erneut am Kehlkopf operiert worden. Wie sein Büro am Montag mitteilte, war bei einer Kontrolle eine Verengung festgestellt worden.
Doskozil hatte sich vor Kurzem für einen Kontrolltermin wieder ins Universitätsklinikum Leipzig nach Deutschland begeben. Dabei sei eine frisch aufgetretene Enge festgestellt worden, die Atembeschwerden verursacht hatte, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmanns am Montag.
Eingriff ohne Komplikationen
Vergangenes Wochenende kam es zu dem Eingriff, bei dem die Verengung entfernt wurde. Der Eingriff sei laut dem behandelnden Arzt Prof. Andreas Dietz erfolgreich und komplikationslos verlaufen, dem Landeshauptmann gehe es wieder gut, teilte das Doskozil-Büro mit. Um die rasche Genesung unter stationären Bedingungen sicherzustellen, werde der Landeshauptmann noch eine gewisse Zeit in der Klinik bleiben und via Laptop und Handy arbeiten.
„Eingespielte Abläufe“
„Aufgrund des chronischen Charakters seiner Erkrankung haben sich die diesbezüglichen Abläufe bereits gut eingespielt und funktioniert die Abstimmung mit dem Regierungsteam und dem Büro auch auf diesem Weg ausgezeichnet“, wird betont.
Es handelt sich bereits um den zehnten Eingriff. Die letzte OP war im April des heurigen Jahres durchgeführt worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.