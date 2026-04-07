Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv

Es ist nicht nur verstörend, was er gemacht haben soll, auch seine Erklärungen zur Bluttat sind es. Luka O. kam am Ostersonntag nicht zur Aussprache mit seiner Noch-Ehefrau ins Einfamilienhaus nach Sooß in Niederösterreich – er kam, um zu töten. Das sagt er ganz klar in der Einvernahme.