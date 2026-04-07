Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv

Immer mehr schockierende Details kommen nach dem Mord an der 38-jährigen Maria O. in Sooß (Niederösterreich) ans Tageslicht: Der Ehemann ist geständig. Er verpasste der Frau drei Kugeln und stach zehnmal mit dem Schraubenzieher auf die bereits tote Frau ein.
Es ist nicht nur verstörend, was er gemacht haben soll, auch seine Erklärungen zur Bluttat sind es. Luka O. kam am Ostersonntag nicht zur Aussprache mit seiner Noch-Ehefrau ins Einfamilienhaus nach Sooß in Niederösterreich – er kam, um zu töten. Das sagt er ganz klar in der Einvernahme.
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