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Das wirre Geständnis

Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv

Österreich
07.04.2026 20:00
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein kaum zu fassendes Motiv als Begründung für die grausame Tat liefert.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Sandra Pichler-Ramsauer

Immer mehr schockierende Details kommen nach dem Mord an der 38-jährigen Maria O. in Sooß (Niederösterreich) ans Tageslicht: Der Ehemann ist geständig. Er verpasste der Frau drei Kugeln und stach zehnmal mit dem Schraubenzieher auf die bereits tote Frau ein.

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Es ist nicht nur verstörend, was er gemacht haben soll, auch seine Erklärungen zur Bluttat sind es. Luka O. kam am Ostersonntag nicht zur Aussprache mit seiner Noch-Ehefrau ins Einfamilienhaus nach Sooß in Niederösterreich – er kam, um zu töten. Das sagt er ganz klar in der Einvernahme.

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