Ministerin plant Hausarrest für kriminelle Kinder

Auch aus dem Justizbereich gab es kritische Stimmen. Oft hieß es, mit der Bundesstaatsanwaltschaft werde lediglich eine Anscheinproblematik gelöst. Gab es tatsächlich politischen Einfluss auf die Justiz?

In meiner Amtszeit habe ich keinen politischen Einfluss gespürt. Ich habe immer wieder aus der Medienwelt Zurufe bekommen, wie ich mit Einzelstrafsachen umzugehen hätte. Das fand ich sehr originell. Ich selbst habe aber von keiner Seite politischen Einfluss in Bezug auf Einzelstrafsachen gespürt. In der Vergangenheit soll es so etwas gegeben haben. Vor allem geht es aber um das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz. Da muss jeder Anschein vermieden werden, dass es sich manche da oben richten können. Dass jemand mit Einfluss, Geld oder Beziehungen aus einem Strafverfahren herauskommen oder Einfluss auf die Frage nehmen kann: Wird ein Ermittlungsverfahren weitergeführt oder eingestellt? Wird angeklagt oder nicht? Welche Ermittlungsstränge werden weiterverfolgt? Das ist die Aufgabe der Fachaufsicht hier im Haus. Jetzt gibt es auch den Weisungsrat. Es gibt auch den Weisungsbericht. Das Parlament wird darüber informiert, in welchen Fällen Vorschläge gekommen sind. In der Praxis bekommt die Fachaufsicht die Vorhabensberichte, diese werden geprüft und gehen dann an den Weisungsrat. Er gibt Empfehlungen ab. Oft sind es rechtstechnische Anregungen. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich nehme keinen Einfluss auf Einzelstrafsachen. Formal ergehen die Weisungen aber nach wie vor in meinem Namen.