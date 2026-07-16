Doskozil hat wieder Stimme und geht auf Radtour

Der burgenländische Landeshauptmann besuchte zwei Theater-Premieren. Wie er mit seiner Stimme umgeht, wann er erste offizielle Termine wahrnehmen will.
Mittwoch „Tosca“ im Römersteinbruch, Donnerstag „La Cage aux Folles“ in Mörbisch: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil feierte diese Woche ein doppeltes Society-Comeback. Viele fragen sich nun: Was ist eigentlich mit seiner Stimme?
Vor Ostern hatte sich Doskozil im Universitätsklinikum Leipzig der mittlerweile zehnten Operation unterzogen. Diesmal wurde ihm der Kehlkopf entfernt und durch eine Stimmprothese ersetzt. Es folgten Wochen des Schweigens, der SPÖ-Landespolitiker musste das Reden neue lernen.
Nun wird die Stimme immer besser. Sogar Small Talk war an den beiden Premierentagen schon möglich.
Tägliches Stimm-Training
Doskozil trainiert seine Stimme jeden Tag, ein- bis zweimal in der Woche ist er bei einer Logopädin in Behandlung. „Er klingt schon wie vor der Operation“, sagt sein Umfeld. Beim Reden muss er sich noch mit einem Finger das Ventil am Hals zuhalten. Das wird noch bis zum Herbst nötig sein, dann ist das Implantat eingewachsen.
Der 56-Jährige absolviert schon drei bis vier Termine die Woche, hält Meetings mit seinem Büro ab. Im Lauf des Sommers soll es erste offizielle Auftritte abseits der Society geben. Für den Herbst ist dann eine schon vor einiger Zeit vereinbarte Radtour auf den Wechsel geplant. Mit Bergankunft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.