Doskozil hat wieder Stimme und geht auf Radtour

Tägliches Stimm-Training

Doskozil trainiert seine Stimme jeden Tag, ein- bis zweimal in der Woche ist er bei einer Logopädin in Behandlung. „Er klingt schon wie vor der Operation“, sagt sein Umfeld. Beim Reden muss er sich noch mit einem Finger das Ventil am Hals zuhalten. Das wird noch bis zum Herbst nötig sein, dann ist das Implantat eingewachsen.