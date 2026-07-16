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Doskozil hat wieder Stimme und geht auf Radtour

Politik
16.07.2026 19:56
Doskozil und seine Frau am Donnerstag in Mörbisch
Doskozil und seine Frau am Donnerstag in Mörbisch(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Christian Nusser
Von Christian Nusser

Der burgenländische Landeshauptmann besuchte zwei Theater-Premieren. Wie er mit seiner Stimme umgeht, wann er erste offizielle Termine wahrnehmen will.

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Mittwoch „Tosca“ im Römersteinbruch, Donnerstag „La Cage aux Folles“ in Mörbisch: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil feierte diese Woche ein doppeltes Society-Comeback. Viele fragen sich nun: Was ist eigentlich mit seiner Stimme?

Vor Ostern hatte sich Doskozil im Universitätsklinikum Leipzig der mittlerweile zehnten Operation unterzogen. Diesmal wurde ihm der Kehlkopf entfernt und durch eine Stimmprothese ersetzt. Es folgten Wochen des Schweigens, der SPÖ-Landespolitiker musste das Reden neue lernen.

Nun wird die Stimme immer besser. Sogar Small Talk war an den beiden Premierentagen schon möglich.

Tägliches Stimm-Training
Doskozil trainiert seine Stimme jeden Tag, ein- bis zweimal in der Woche ist er bei einer Logopädin in Behandlung. „Er klingt schon wie vor der Operation“, sagt sein Umfeld. Beim Reden muss er sich noch mit einem Finger das Ventil am Hals zuhalten. Das wird noch bis zum Herbst nötig sein, dann ist das Implantat eingewachsen.

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Der 56-Jährige absolviert schon drei bis vier Termine die Woche, hält Meetings mit seinem Büro ab. Im Lauf des Sommers soll es erste offizielle Auftritte abseits der Society geben. Für den Herbst ist dann eine schon vor einiger Zeit vereinbarte Radtour auf den Wechsel geplant. Mit Bergankunft.

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