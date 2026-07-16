Systemsprenger: Kinder, die nach Grenzen schreien

Der Prozess am Mittwoch in Korneuburg war derart eindrucksvoll, dass man sich eine Live-Schaltung in den Nationalrat gewünscht hätte. Damit die Alarmglocken bei den Entscheidungsträgern endlich so schrillen, wie sie längst schrillen sollten. Vier unmündige „Systemsprenger“ und eine 14-Jährige, die einen 11-Jährigen in Wien in einen Keller lockten und dort den Kopf des Kindes schlugen und traten wie einen Boxsack. Während sie die Tat filmten und lachten.