Diesen Politikern vertrauen die Tiroler am meisten

Etwas anders sieht es bei den Regierungsmitgliedern aus: „Zunehmender Politikfrust und Desinteresse an Politik führen unmittelbar zur geringeren Auseinandersetzung mit den politischen Akteuren und damit verbunden natürlich auch zu geringeren Werten. Lag der Bekanntheitsgrad von Landesräten zum Beispiel im Jahr 2020 noch bei rund 75 bis 85 Prozent, sehen wir derzeit einen deutlichen Rückgang der Bekanntheit auf 63 bis 71 Prozent“, heißt es in der Studie.