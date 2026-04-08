Erfolgreich zur Matura: Das gilt es zu beachten

Die bevorstehende schriftliche Matura ist für Österreichs Schülerinnen und Schüler eine große Herausforderung. Neben dem Fachwissen spielt die richtige Strategie beim Bearbeiten der Aufgaben eine wichtige Rolle. „Krone“-Schulratgeber Manfred Jordan, der als ehemaliger Schuldirektor viele Maturaklassen begleitete, hat grundlegende Tipps parat, die dabei helfen, Maturaaufgaben sicher und effizient zu lösen: