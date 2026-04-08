Streit mit Feuerspucker ging bis zum Höchstgericht

Der Unfall beim Feuerspucken passierte am 27. April 2024, als ein Percht in Oberösterreich brennbare Flüssigkeit aspirierte – also sich verkutzte – und diese in die Lunge bekam. Er musste deswegen 18 Tage ins Spital. Die Unfallversicherung wehrte sich bis zum Höchstgericht gegen Ansprüche, verlor aber nun. Die „Krone“ weiß, warum.