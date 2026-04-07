Karin Bergmann übernimmt Salzburger Festspiele

Top-Managerin mit Empathie

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) meint zur Entscheidung: „Mit Karin Bergmann haben wir eine versierte Kulturmanagerin für die Interimsintendanz gewinnen können. Sie ist nicht nur eine Persönlichkeit von herausragender künstlerischer Exzellenz, sondern auch eine Top-Managerin, die mit Empathie, Menschenkenntnis und viel Erfahrung sensibel, aber bestimmt die Weichen für die Zukunft stellen wird.“

Auch Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler streut Bergmann Rosen: „Bergmann hat am Burgtheater sowohl künstlerische als auch geschäftliche Brillanz bewiesen. Als enge Vertraute des verstorbenen Claus Peymann ist sie auch in politischen Auseinandersetzungen um die Freiheit der Kunst eine versierte und zutiefst glaubhafte Person. Den Salzburger Festspielen wird sie mit diesem einzigartigen Mix von Qualitäten mit Sicherheit guttun.“