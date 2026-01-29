Vorteilswelt
Ex-Burg-Chefin

Wechselt Karin Bergmann zu den Festspielen?

Salzburg
29.01.2026 07:00
Karin Bergmann leitete von 2014 bis 2019 das Wiener Burgtheater.
Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Von Dr. Karlheinz Roschitz

Die Salzburger Festspiele sind nach dem lauten Abschied von Schauspielchefin Marina Davydova auf der Zielgeraden bei der Nachfolgersuche. Am Hearing nahm auch die Ex-Burg-Chefin Karin Bergmann teil ...

0 Kommentare

Sieben Kandidaten und Kandidatinnen traten, gestern, Mittwoch zum finalen Hearing um die Nachfolge von Marina Davydova für die Schauspielleitung der Salzburger Festspiele an.

Auch Karin Bergmann, die von 2014 bis 2019 das Wiener Burgtheater geleitet hat, war eine der sieben, wie Salzburgs Festspielintendant Markus Hinterhäuser der „Krone“ bestätigt. Sie gilt dabei auch als große Favoritin.

Hinterhäuser bezeichnet Bergmann als „liebe Freundin, die sich immer wieder sehr entscheidend zu Theaterfragen geäußert hat“. Auch die ehemalige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler sagt gegenüber der „Krone“, dass Bergmann schon seit mehreren Jahren immer wieder im Gespräch für diese Position ist, und hält sie „für eine wunderbare Wahl.“

Von der Vorgängerin Marina Davydova hatte man sich nach Unstimmigkeiten und nur einer Saison 2024 getrennt. Seither wurde das Schauspielprogramm von Hinterhäuser alleine verantwortet.

Salzburg

