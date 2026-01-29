Wechselt Karin Bergmann zu den Festspielen?

Hinterhäuser bezeichnet Bergmann als „liebe Freundin, die sich immer wieder sehr entscheidend zu Theaterfragen geäußert hat“. Auch die ehemalige Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler sagt gegenüber der „Krone“, dass Bergmann schon seit mehreren Jahren immer wieder im Gespräch für diese Position ist, und hält sie „für eine wunderbare Wahl.“