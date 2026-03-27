Am Ende stand Intendant Hinterhäuser alleine da

„Bin impulsiver Mensch. Das bestreite ich nicht“

Hinterhäuser soll dem Magazin gegenüber eingestanden haben: „Ich bin ein impulsiver Mensch. Das bestreite ich gar nicht.“ Er betonte in dem Artikel jedoch auch: „Bei den mir zugeschickten Behauptungen handelt es sich um die üblichen Unterstellungen. Sie sind so allgemein gehalten, dass ich keine Chance habe, diese zu entkräften und mich entsprechend zu wehren.“