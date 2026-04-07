Wie ChatGPT Seniorinnen das Leben erleichtert

Man ist nie zu alt, um zu lernen: Der Meinung ist auch Iris Isabella Haiderer, die älteren Menschen in ihrem Buch die KI ans Herz legt. Die „Krone“ sprach mit der 52-Jährigen über die Vorteile von ChatGPT und warum Seniorinnen dadurch wieder aktiver und selbstständiger werden können.
„Das schaffe ich nicht mehr.“ Diesen Satz hört Iris Isabella Haiderer oft. „Vor mir sitzt dann eine 80 Jahre alte Frau, die ihr Leben lang alles gemeistert hat, aber plötzlich glaubt, im digitalen Alltag nicht mehr mitzukommen.“ Haiderer ist Unternehmensberaterin und Buchautorin und beschäftigt sich als solche vor allem mit digitaler Inklusion.
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