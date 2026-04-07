Wie ChatGPT Seniorinnen das Leben erleichtert

„Das schaffe ich nicht mehr.“ Diesen Satz hört Iris Isabella Haiderer oft. „Vor mir sitzt dann eine 80 Jahre alte Frau, die ihr Leben lang alles gemeistert hat, aber plötzlich glaubt, im digitalen Alltag nicht mehr mitzukommen.“ Haiderer ist Unternehmensberaterin und Buchautorin und beschäftigt sich als solche vor allem mit digitaler Inklusion.