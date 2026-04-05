„Salam aleikum“ am Osterwochenende in Salzburg

Die türkische Kultur- und Unternehmensmesse „Türk Kültür Fuari“ geht trotz Protesten an diesem Wochenende über die Bühne. Veranstalter Murat Baser von der ALIF (Austria Linz Islamische Föderation) lädt dazu Marlene Svazek und die Freiheitlichen direkt ins Salzburger Messezentrum ein. Die „Krone“ war vor Ort.