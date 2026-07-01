17-jähriger Lungauer bei A10-Crash schwer verletzt

Zwei Autobahnunfälle beschäftigten am Dienstag die Einsatzkräfte in Salzburg. Auf der A1 bei Wals überschlug sich ein Pkw nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Auf der A10 bei Kuchl – die „Krone“ berichtete bereits – krachten vier Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde ein Teenie schwer verletzt...
Zwei schwere Autobahnunfälle sorgten am Dienstag in Salzburg für Einsätze von Rotem Kreuz, Notarzt und Polizei. Auf der A1 bei Wals kam es am frühen Nachmittag aus bisher unbekannter Ursache zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw.
Der Pkw eines 58-jährigen Flachgauers überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Lenker des Pkw ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der 45-jährige Lkw-Fahrer aus Rumänien blieb unverletzt.
17-jähriger Lungauer schwer verletzt
Auf der Tauernautobahn A10 bei Kuchl krachten am Nachmittag vier Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde ein 17-jähriger Lungauer schwer verletzt, ein 26-jähriger Salzburger erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Der Jugendliche wurde per Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus geflogen, der zweite Verletzte mit dem Rettungswagen gebracht. Alle Alkotests verliefen negativ. Die A10 war fast eine Stunde lang in beide Richtungen gesperrt.
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