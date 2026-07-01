17-jähriger Lungauer bei A10-Crash schwer verletzt

Zwei Autobahnunfälle beschäftigten am Dienstag die Einsatzkräfte in Salzburg. Auf der A1 bei Wals überschlug sich ein Pkw nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw. Auf der A10 bei Kuchl – die „Krone“ berichtete bereits – krachten vier Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde ein Teenie schwer verletzt...