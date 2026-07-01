Starkregen löste sechs Feuerwehreinsätze aus

Die Feuerwehr Bürmoos (Salzburg) musste in der Nacht auf Mittwoch zu mehreren Unwettereinsätzen ausrücken. Umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste blockierten Straßen, zudem wurde ein Pkw aus einem Retentionsbecken geborgen.
Starke Regenfälle hielten die Feuerwehr Bürmoos in der Nacht auf Mittwoch auf Trab. Um 22.43 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, insgesamt mussten sechs Einsatzstellen abgearbeitet werden. Mehrere umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste wurden entfernt, unter anderem auf der L115, damit die Straßen wieder befahrbar waren.
Gemeinsam mit einem Bergungsunternehmen holte die Feuerwehr zudem einen Pkw aus einem Retentionsbecken. Ein weiterer Alarm führte zu einer Tiefgarage: Dort war eine Person wegen eines Stromausfalls mit ihrem Auto eingeschlossen. Noch während der Anfahrt konnte der Einsatz storniert werden, weil sich die Person über die Notöffnung selbst befreite.
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