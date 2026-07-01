Starkregen löste sechs Feuerwehreinsätze aus

Gemeinsam mit einem Bergungsunternehmen holte die Feuerwehr zudem einen Pkw aus einem Retentionsbecken. Ein weiterer Alarm führte zu einer Tiefgarage: Dort war eine Person wegen eines Stromausfalls mit ihrem Auto eingeschlossen. Noch während der Anfahrt konnte der Einsatz storniert werden, weil sich die Person über die Notöffnung selbst befreite.