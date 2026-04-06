Karl Drexel: Kandidat für den Friedensnobelpreis

Ein Berufener durch und durch: Priester, Politiker, Kämpfer Karl Drexel saß im Salon der Alma Mahler, kämpfte bei den Tiroler Kaiserjägern und setzte sich für die Arbeiterschaft und den Frieden ein.
„Karl Drexel ist völlig vergessen. Dabei war er – gemessen an seinen Leistungen im Feld der Politik – nach Ender und Fink gewiss der bedeutendste Politiker Vorarlbergs im 20. Jahrhundert und das, obwohl er weder Landeshauptmann noch Bundeskanzler, ja noch nicht einmal Minister wurde. Und er war einer der letzten prägnanten Priesterfiguren, die in der österreichischen Politik eine große Rolle spielten.“
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