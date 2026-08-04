Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrugsmasche

Dubiose Anbieter zocken mit „Zyklus-Coaching“ ab

Chronik
04.08.2026 10:55
Bei der Vorarlberger Arbeiterkammer melden sich jeden Tag Frauen, die eine Rechnung von der ...
Bei der Vorarlberger Arbeiterkammer melden sich jeden Tag Frauen, die eine Rechnung von der „NovaMenstruhilfe“ erhalten haben.(Bild: AK Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Jetzt haben Kriminelle auch das Thema Frauengesundheit für sich entdeckt: Eine Vorarlbergerin sollte fast 250 Euro für Zyklus-Coaching zahlen. Dabei hatte sie den Dienst nie in Anspruch genommen. Die Liste der Opfer wird von Tag zu Tag länger.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ganze 239 Euro soll Frau S. für ein Jahresabonnement der App „NovaMenstruhilfe“ zahlen. Nur: Auf ihrem Handy ist keine solche App installiert. Auch die Website hat sie noch nie besucht. Und von der „NovaMenstruhilfe“ hatte sie ohnehin noch nie ein Wort gehört. Der Fall ist exemplarisch, denn Frau S. ist bei Weitem nicht die Einzige, die Opfer des dubiosen Online-Dienstes geworden ist. „Beinahe täglich melden sich Vorarlbergerinnen bei uns, die erfundene Rechnungen von ,NovaMenstruhilfe’ erhalten“, berichtet Franz Valandro, Konsumentenschützer der Arbeiterkammer.

Zitat Icon

Beinahe täglich melden sich Vorarlbergerinnen bei uns, die erfundene Rechnungen von ,NovaMenstruhilfe’ erhalten.

Dr. Franz Valandro, Konsumentenschützer der Arbeiterkammer

Die Betrüger sitzen in China
Die Masche ähnelt jener von „Bongochat“ und „Novavitalia“ – zwei Online-Dienste, die erst kürzlich offenbar wahllos erfundene Rechnungen an Konsumenten und Konsumentinnen in Vorarlberg verschickt hatten, ohne jemals eine Leistung erbracht zu haben. Dass alle drei Betrugsmaschen nahezu identisch sind, komme nicht von ungefähr, erklärt Valandro: „,NovaMenstruhilfe’, ,Bongochat’ und ,Novavitalia’ weisen alle dasselbe Impressum mit Sitz in China auf.“

Lesen Sie auch:
Die Adressen der Opfer wurden zuvor vermutlich gehackt. 
Achtung Abzocke
Arbeiterkammer warnt: „Keinesfalls zahlen!“
09.07.2026
Warnung der AK
Betrugsmasche mit FinanzOnline hoch im Kurs
21.02.2026

Vermeintlich seriöse Website ist nur schöner Schein
Wie die zwei anderen Online-Dienste erweckt auch „NovaMenstruhilfe“ den Anschein, seriös zu sein: Die Internetseite ist hochwertig designt, die URL endet auf „de“. „Das ist aber nur schöner Schein“, warnt Valandro. „Eine de-Domain kann man von überall auf der Welt aus kaufen.“

Für alle Betroffenen hat der AK-Experte vor allem einen Rat: „Zahlen Sie derartige Rechnungen auf keinen Fall vorschnell, auch nicht bei Mahnungen oder Inkasso-Drohungen. Widersprechen Sie den Rechnungen schriftlich und erklären Sie, keine Dienste in Anspruch genommen zu haben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
04.08.2026 10:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
20° / 32°
Symbol heiter
Bludenz
24° / 35°
Symbol heiter
Dornbirn
21° / 34°
Symbol heiter
Feldkirch
23° / 35°
Symbol heiter
Top 3
Mehr Chronik
Erfolgreich reanimiert
Beherzte Badegäste retteten 87-Jährigen das Leben
Betrugsmasche
Dubiose Anbieter zocken mit „Zyklus-Coaching“ ab
Nach Rissen
Wolf im Montafon von Jäger erschossen
Perfekte Ausgangslage
Nolde holt in der Karibik den ersten Ländle-Sieg
Kurioser Einsatz
Einbrecher flüchtet mit gestohlenem Kajak über See
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine