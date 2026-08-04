Dubiose Anbieter zocken mit „Zyklus-Coaching“ ab

Ganze 239 Euro soll Frau S. für ein Jahresabonnement der App „NovaMenstruhilfe“ zahlen. Nur: Auf ihrem Handy ist keine solche App installiert. Auch die Website hat sie noch nie besucht. Und von der „NovaMenstruhilfe“ hatte sie ohnehin noch nie ein Wort gehört. Der Fall ist exemplarisch, denn Frau S. ist bei Weitem nicht die Einzige, die Opfer des dubiosen Online-Dienstes geworden ist. „Beinahe täglich melden sich Vorarlbergerinnen bei uns, die erfundene Rechnungen von ,NovaMenstruhilfe’ erhalten“, berichtet Franz Valandro, Konsumentenschützer der Arbeiterkammer.