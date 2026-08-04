20 Millionen Euro Soforthilfe für Ländle-Gemeinden

Ziele der Vorarlberger Reformagenda

Die Zahlung ist ein Kernpunkt der „Vorarlberger Reformagenda“, die Land und Gemeindeverband beschlossen haben. Ziel ist die nachhaltige Stabilisierung der öffentlichen Haushalte. Neben der Finanzhilfe umfasst die Agenda auch Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, zum Bürokratieabbau, zur Überprüfung von Standards sowie zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Die hohe Lebensqualität soll so abgesichert werden.