Schilfbrand am Bregenzer Seeufer

Die anhaltende Trockenheit hat in der Landeshauptstadt für Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt: Am frühen Dienstagmorgen mussten die Florianis ausrücken, weil in Bregenz-Vorkloster ein Schilfgürtel brannte.
Gegen 6 Uhr wurde der Feuerwehr gemeldet, dass am Bodenseeufer nahe dem Kloster Mehrerau ein Schilfgürtel brennen würde. Beim Eintreffen der Wehrleute loderten die Flammen bereits auf einer Fläche von rund 30 Quadratmetern.
Eineinhalb Stunden im Einsatz
Die Florianijünger konnten das Feuer zum Glück rasch eindämmen und so Schlimmeres verhindern. Im Anschluss an die Löscharbeiten mussten noch zahlreiche Glutnester bekämpft werden. Nach rund eineinhalb Stunden, so gegen 7.30 Uhr, konnte von der Einsatzleitung schließlich „Brand aus“ gegeben werden.
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