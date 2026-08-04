Schilfbrand am Bregenzer Seeufer

Eineinhalb Stunden im Einsatz

Die Florianijünger konnten das Feuer zum Glück rasch eindämmen und so Schlimmeres verhindern. Im Anschluss an die Löscharbeiten mussten noch zahlreiche Glutnester bekämpft werden. Nach rund eineinhalb Stunden, so gegen 7.30 Uhr, konnte von der Einsatzleitung schließlich „Brand aus“ gegeben werden.