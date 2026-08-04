Einbrecher flüchtet mit gestohlenem Kajak über See

Ein kurioser Kriminalfall beschäftigt die Schweizer Polizei. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Weesen ist ein 58-Jähriger von den heimkehrenden Bewohnern überrascht worden. Der Mann ergriff daraufhin mit einem gestohlenen Kajak die Flucht über den, unweit zur Vorarlberger Grenze gelegenen, Walensee.
Der skurrile Vorfall hat sich am Sonntagabend kurz vor 19.15 Uhr ereignet. Bewohner eines Einfamilienhauses in Weesen (Kanton St. Gallen) meldeten der kantonalen Einsatzzentrale, dass sie soeben einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hätten. Der Täter sei daraufhin mit Kajak auf dem Walensee in Richtung Quinten geflüchtet.
Kajak zuvor entwendet
Wie sich herausstellte, hatte der 58-jährige Rumäne das ganz spezielle Fluchtfahrzeug zuvor in Unterterzen gestohlen. Damit paddelte er zur Liegenschaft, stieg ins Haus ein und entwendete Lebensmittel, elektronische Geräte sowie Bargeld. Polizeipatrouillen sichteten den Flüchtenden und konnten ihn nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß festnehmen.
Leicht verletzt ins Spital
Der Mann zog sich bei seiner Flucht leichte Verletzungen zu und wurde nach der Festnahme zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das gestohlene Kajak konnte wieder seinem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Im Einsatz standen Rettungsdienst, Seerettung und die Kantonspolizei St. Gallen.
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