Einbrecher flüchtet mit gestohlenem Kajak über See

Kajak zuvor entwendet

Wie sich herausstellte, hatte der 58-jährige Rumäne das ganz spezielle Fluchtfahrzeug zuvor in Unterterzen gestohlen. Damit paddelte er zur Liegenschaft, stieg ins Haus ein und entwendete Lebensmittel, elektronische Geräte sowie Bargeld. Polizeipatrouillen sichteten den Flüchtenden und konnten ihn nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß festnehmen.