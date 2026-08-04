Was Vorarlberger mit „loss di ned verdrüßa“ meinen

Im Alemannischen dagegen ist es fast immer der Mensch selbst, der quasi selbsttätig und mitunter ohne genannten Grund verdrüßt („I’s Alter ihe ischt er vrdrossa“). Gemeint ist mit diesem Verdrüßa ein Fahrenlassen der Hoffnungen, ein Aufgeben des Widerstands gegen diese Welt, ein sich Fügen ins Schicksal, trauriges Verfallen in Lethargie und bemitleidenswerte Resignation.