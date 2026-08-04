Wolf im Montafon von Jäger erschossen

Esel und Kalb notgeschlachtet

In der Folgenacht schlug der Wolf abermals zu, dieses Mal im Gauertal: Auf der Alpila Alpe griff er einen Esel sowie ein etwa zehnmonatiges Kalb an. Beide Tiere wurden dabei derart schwer verletzt, dass sie notgeschlachtet werden mussten. Zudem wird ein weiteres Rind seit jener Nacht vermisst. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Tilsunatal war davon auszugehen, dass es derselbe Wolf war. Aus Angst vor einem weiteren Blutbad trieben die Älpler die restlichen sieben Esel von der Alpe, zudem wurde das Vieh in eine Nachtweide gepfercht.

„Weidgerecht und schmerzfrei entnommen“

In der Nacht auf Dienstag lief der Wolf schließlich einem der zahlreichen im Gebiet auflauernden Jäger vor die Flinte. „Der Wolf konnte auf angemessene Distanz weidgerecht und schmerzfrei entnommen werden“, berichtet Hubert Schatz, Wildökologe des Landes.