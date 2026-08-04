Beherzte Badegäste retteten 87-Jährigen das Leben

Geistesgegenwärtige Rettung durch Badegäste

Zwei Badegäste reagierten blitzschnell: Sie eilten der im Wasser treibenden Frau zu Hilfe und schafften es mit vereinten Kräften, sie sicher und schnell ans Ufer zu bringen. Unmittelbar nach ihrer Rettung aus dem Wasser verschlechterte sich der Zustand der 87-Jährigen jedoch rapide, sie verlor das Bewusstsein. Die beiden Ersthelfer handelten ein weiteres Mal beherzt und begannen mit der Reanimation.