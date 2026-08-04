Beherzte Badegäste retteten 87-Jährigen das Leben

Dramatische Szenen haben sich am frühen Montagabend in Bregenz abgespielt: Eine 87-jährige Schwimmerin war im Bodensee in Not geraten. Das Leben retteten ihr zwei Badegäste, welche die Frau aus dem Wasser zogen und erfolgreich wiederbelebten.
Der medizinische Notfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr beim sogenannten „Sporthafen“. Die 87-Jährige war dort mit einer Schwimmhilfe in den Bodensee gestiegen. Kaum zehn Meter vom Ufer entfernt, traten bei der Seniorin plötzlich schwere gesundheitliche Probleme auf. Mit letzter Kraft schaffte sie es noch, um Hilfe zu rufen.
Geistesgegenwärtige Rettung durch Badegäste
Zwei Badegäste reagierten blitzschnell: Sie eilten der im Wasser treibenden Frau zu Hilfe und schafften es mit vereinten Kräften, sie sicher und schnell ans Ufer zu bringen. Unmittelbar nach ihrer Rettung aus dem Wasser verschlechterte sich der Zustand der 87-Jährigen jedoch rapide, sie verlor das Bewusstsein. Die beiden Ersthelfer handelten ein weiteres Mal beherzt und begannen mit der Reanimation.
Reanimation war erfolgreich
Die Wiederbelebungsmaßnahmen zeigten zum Glück rasch Wirkung: Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte kam die Frau wieder zu Bewusstsein. Nachdem die Seniorin vor Ort weiter stabilisiert worden war, wurde sie in Begleitung einer Notärztin zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.
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