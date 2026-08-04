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Nolde holt in der Karibik den ersten Ländle-Sieg

Vorarlberg
04.08.2026 09:29
Tobias Nolde (l.) jubelte in der Karibik über den ersten Tagessieg für die Ländle-Equipe.
Tobias Nolde (l.) jubelte in der Karibik über den ersten Tagessieg für die Ländle-Equipe.(Bild: Tour de la Guadeloupe)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Großer Jubel beim „Team Vorarlberg“ in der Karibik: Der Deutsche Tobias Nolde gewinnt die vierte Etappe der Tour de la Guadeloupe. Mit dem Sieg katapultierte sich der 27-Jährige auch auf den zweiten Gesamtrang, nur eine Sekunde hinter dem Führenden.

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Ein Husarenstück gelang dem Team Vorarlberg bei der 75. Tour de la Guadeloupe. Auf der vierten Etappe von Deshaies über 155 Kilometer nach Lamentin war der 27-jährige Deutsche Tobias Nolde im Sprint einer 13-Mann-Spitzengruppe nicht zu schlagen. Diese hatte sich bei enormem Tempo und 37 Grad Hitze nach 50 Kilometern abgesetzt und fuhr über fünf Minuten Vorsprung heraus.

In idealer Position
Dank unterwegs gesammelter Bonussekunden liegt Nolde in der Gesamtwertung nun auf dem zweiten Platz – mit nur einer Sekunde Rückstand auf den Briten Owen Cole. „Wir sind in einer idealen Position, bevor es in die Berge geht“, freute sich Renndirektor Paul Renger.

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Feurstein gewinnt Sprint des Feldes
Auch der Rest der Mannschaft überzeugte: Kilian Feurstein gewann den Sprint des Hauptfeldes, womit auch Emanuel Zangerle, Colin Stüssi und Dominik Röber noch gute Karten haben.

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