Nolde holt in der Karibik den ersten Ländle-Sieg

Ein Husarenstück gelang dem Team Vorarlberg bei der 75. Tour de la Guadeloupe. Auf der vierten Etappe von Deshaies über 155 Kilometer nach Lamentin war der 27-jährige Deutsche Tobias Nolde im Sprint einer 13-Mann-Spitzengruppe nicht zu schlagen. Diese hatte sich bei enormem Tempo und 37 Grad Hitze nach 50 Kilometern abgesetzt und fuhr über fünf Minuten Vorsprung heraus.