Sieben Personen von sinkendem Floß geborgen

Rettung in letzter Minute

Die Besatzung des Feuerwehrbootes zögerte keine Sekunde und brachte die sieben Personen in Sicherheit. Einige von ihnen befanden sich bereits im Wasser. Am Ende kamen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon. Letztlich hatten sie sich selbst in die Bredouille gebracht: Bereits vor dem Auftreten der orkanartigen Böen war eine Starkwindwarnung ausgegeben worden – doch anstatt schnellstmöglich ans sichere Ufer zu fahren, blieb die Gruppe auf dem See.