Ölteppich im Bregenzer Hafen entdeckt

Film auf 40 Quadratmetern

Der ausgetretene Schmierstoff bildete auf der Wasseroberfläche einen dünnen Ölteppich, der sich auf eine Fläche von rund 40 Quadratmetern ausdehnte. Das Öl wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr gebunden, für die Umwelt entstand kein Schaden.