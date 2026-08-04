Ölteppich im Bregenzer Hafen entdeckt

Zugetragen hat sich der Vorfall am Montagabend um gegen 18.30 Uhr im Bereich der Bregenzer Marina. Aus einem dort liegenden Segelboot war aus bislang unbekannter Ursache eine kleinere Menge Motoröl in das Hafenbecken gelangt.
Film auf 40 Quadratmetern
Der ausgetretene Schmierstoff bildete auf der Wasseroberfläche einen dünnen Ölteppich, der sich auf eine Fläche von rund 40 Quadratmetern ausdehnte. Das Öl wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr gebunden, für die Umwelt entstand kein Schaden.
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