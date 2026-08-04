SPÖ fordert Aus für „gescheitertes Tarifmodell“

SPÖ fordert kompletten Neustart

Für ihn ist das neue Modell nicht das Ergebnis einzelner Pannen, sondern einer völlig verfehlten Verkehrspolitik. Fahrgäste würden mit massiven Verteuerungen konfrontiert, während Bitschi das Modell weiterhin verteidige und widersprüchliche Zahlen präsentiere. „Zuerst wurde den Menschen ein einfaches und faires Modell versprochen. Herausgekommen sind höhere Preise, neue Ungerechtigkeiten und ein völliges Durcheinander bei den Zahlen“, poltert Leiter. Bitschi müsse endlich aufhören, „dieses gescheiterte Modell schönzureden“. Die SPÖ fordert nichts weniger als einen vollständigen Neustart. „Je länger Bitschi zuwartet, desto mehr Schaden entsteht nicht nur den Fahrgästen, sondern auch für den Vorarlberger Verkehrsverbund“, so Leiter abschließend.