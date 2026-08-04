Vorarlberger Feuerwehren beenden Einsatz in Tirol

Für die beiden Ländle-Feuerwehren endete der Hilfseinsatz in Sölden am Dienstag um 14 Uhr. Insgesamt waren die 17 Einsatzkräfte aus Vorarlberg 32 Stunden lang vor Ort. Die Hauptaufgabe in Tirol war es, die Becken einer Kläranlage von riesigen Schlammmassen zu befreien, welche am vergangenen Mittwoch nach einem schweren Unwetter auf die gesamte Anlage niedergegangen waren. Dafür kamen drei spezielle Hochleistungspumpen der Firma LUF zum Einsatz. Der Einsatz erfolgte in enger Zusammenarbeit mit über 100 Kräften aus Tirol und zahlreichen weiteren freiwilligen Helfern vor Ort.
Dank und Anerkennung aus Vorarlberg
Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle bedankte sich bei allen Kameradinnen und Kameraden, die sich sofort für die Hilfe in Sölden bereit erklärt hatten. Er sei stolz auf eine Mannschaft, die „jederzeit zuverlässig für die Sicherheit der Bevölkerung“ einstehe. Thomas Bargehr, Bezirksvertreter aus Bludenz, war ebenfalls in Sölden mit dabei. Er berichtete, dass die gestellten Aufgaben dank der mitgebrachten Ausrüstung „sehr gut erfüllt“ werden konnten. Das Team aus 16 Feuerwehrmännern und einer Feuerwehrfrau habe in Sölden hervorragende Arbeit geleistet.
Auch Landeshauptmann Markus Wallner würdigte den Einsatz: Er betonte, dass Vorarlberg über bestens ausgebildete und ausgerüstete Feuerwehrkräfte verfüge. Nachbarschaftshilfe sei eine Selbstverständlichkeit. Zum Schluss sprach allen Beteiligten einen großen Dank für die „engagierte und professionelle Hilfe“ aus.
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