Vorarlberger Feuerwehren beenden Einsatz in Tirol

Für die beiden Ländle-Feuerwehren endete der Hilfseinsatz in Sölden am Dienstag um 14 Uhr. Insgesamt waren die 17 Einsatzkräfte aus Vorarlberg 32 Stunden lang vor Ort. Die Hauptaufgabe in Tirol war es, die Becken einer Kläranlage von riesigen Schlammmassen zu befreien, welche am vergangenen Mittwoch nach einem schweren Unwetter auf die gesamte Anlage niedergegangen waren. Dafür kamen drei spezielle Hochleistungspumpen der Firma LUF zum Einsatz. Der Einsatz erfolgte in enger Zusammenarbeit mit über 100 Kräften aus Tirol und zahlreichen weiteren freiwilligen Helfern vor Ort.