Hohe Brandgefahr in Bregenz: Appell zur Vorsicht

Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit herrscht in Bregenz eine stark erhöhte Gefahr für Wald- und Vegetationsbrände. Die Stadtverwaltung richtet daher einen dringenden Appell an Bevölkerung und Touristen: Alle sind dazu aufgerufen, äußerst vorsichtig zu sein und alles zu vermeiden, was ein Feuer auslösen könnte. Der Schutz von Mensch und Natur müsse oberste Priorität haben.