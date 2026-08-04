Hohe Brandgefahr in Bregenz: Appell zur Vorsicht

Anhaltende Hitze und Trockenheit sorgen auch in der Landeshauptstadt Bregenz für eine erhöhte Waldbrandgefahr. Die Stadt ruft Bürger und Besucher zu größter Vorsicht auf, öffentliche Feuerstellen wurden bereits gesperrt.
Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit herrscht in Bregenz eine stark erhöhte Gefahr für Wald- und Vegetationsbrände. Die Stadtverwaltung richtet daher einen dringenden Appell an Bevölkerung und Touristen: Alle sind dazu aufgerufen, äußerst vorsichtig zu sein und alles zu vermeiden, was ein Feuer auslösen könnte. Der Schutz von Mensch und Natur müsse oberste Priorität haben.
Grillplätze bereits gesperrt
Als erste konkrete Maßnahme sind bereits am Freitag die öffentlichen Feuerstellen im Natura-2000-Gebiet am Mehrerauer Seeufer gesperrt worden. Diese Regelung betrifft den Bereich zwischen dem Festspielhaus und der Bregenzer Ach. Damit soll verhindert werden, dass Funkenflug in der trockenen Vegetation ein Feuer entfacht.
Verhaltensregeln und Notruf
Für den Aufenthalt in den Naturschutzgebieten gelten klare Vorschriften. Das Betreten von gesperrten Bereichen sowie Schilfflächen ist streng verboten, zudem sollten nur die markierten Wege genutzt werden. Besondere Achtsamkeit gilt potenziellen Brandquellen: Speziell Zigarettenstummel dürfen keinesfalls achtlos weggeworfen werden.
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