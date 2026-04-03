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Victim wants to move on

“My life has been turned upside down since Good Friday”

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03.04.2026 05:00
After the crash with the minibus, Johannes Stallingers’ motorcycle was reduced to a pile of ...
After the crash with the minibus, Johannes Stallingers’ motorcycle was reduced to a pile of debris.(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Broken neck, ruptured aorta, and kidney failure—two years ago, an entrepreneur from Upper Austria was struck by a drunk driver while riding his motorcycle. The victim survived but is paralyzed and has now reached out to the driver on his own initiative, as the driver had never contacted him.

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It was around 3 p.m. on Good Friday 2024. Johannes Stallinger from Rohrbach-Berg in the Mühlviertel region had hopped on his motorcycle in the warm spring weather and was riding on the B38 from Helfenberg toward Haslach.

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