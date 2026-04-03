Dieser Bauernhof wird ab September zur Volksschule

Weit weg von Straßenlärm und Hektik und mit einer traumhaften Aussicht über die gesamte Region liegt der Impulshof von Rupert Hobl und Renate Höfler in Stössing im Bezirk St. Pölten. Auf den ersten Blick wirkt er wie viele Bauernhöfe: Der Hofhund begrüßt den Besucher, Hühner gackern, Schafe blöken. Doch das täuscht.