Wald wird als letzte Ruhestätte immer beliebter

In Vorarlberg ist es erst seit dem Frühjahr 2024 möglich, die letzte Ruhe in einem Bestattungswald zu finden. Mit dem Klosterwald Bludesch eröffnete damals der erste offizielle Waldfriedhof seine Pforten im Ländle. Zwei Jahre nach dem Start ist die Nachfrage ungebrochen. „Die Entscheidung von über 500 Kundinnen und Kunden für den Klosterwald zeigt, wie groß das Vertrauen in diese Form der naturnahen Bestattung ist“, berichtet Alexander Burtscher, Geschäftsführer des Klosterwaldes. Insgesamt gab es über 150 Beisetzungen im Klosterwald, weitere 350 Bäume bzw. Baumplätze wurden als Vorsorge zu Lebzeiten ausgewählt.