Defekter Lift: Bewohner saßen in Seniorenheim fest

Im Seniorenwohnhaus Taxham der Stadt Salzburg fiel die mehr als 40 Jahre alte Liftanlage aus: „Wir waren tagelang eingesperrt“, kritisieren Betroffene, viele davon mit Einschränkungen in der Mobilität. Ursprünglich war von wochenlangen Reparaturarbeiten die Rede.
Die Spazierfahrten im E-Rollstuhl oder die Besuche in der Kapelle im Erdgeschoß sind die ganze Freude einer schwer kranken Bewohnerin des Wohnheimes mit drei Stockwerken. Jetzt konnte die Frau tagelang ihr Zimmer nicht mehr verlassen. Grund: der kaputte Lift. Stiegensteigen ist für viele gehbeeinträchtigte Bewohner keine Alternative. Auch Besucher waren mit ihren Angehörigen an die Zimmer gefesselt. „Viele fühlen sich komplett eingesperrt und das bei den hohen Temperaturen“, berichtete ein Besucher besorgt, weil ursprünglich von wochenlangen Reparaturarbeiten die Rede war.
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