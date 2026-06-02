Defekter Lift: Bewohner saßen in Seniorenheim fest

Die Spazierfahrten im E-Rollstuhl oder die Besuche in der Kapelle im Erdgeschoß sind die ganze Freude einer schwer kranken Bewohnerin des Wohnheimes mit drei Stockwerken. Jetzt konnte die Frau tagelang ihr Zimmer nicht mehr verlassen. Grund: der kaputte Lift. Stiegensteigen ist für viele gehbeeinträchtigte Bewohner keine Alternative. Auch Besucher waren mit ihren Angehörigen an die Zimmer gefesselt. „Viele fühlen sich komplett eingesperrt und das bei den hohen Temperaturen“, berichtete ein Besucher besorgt, weil ursprünglich von wochenlangen Reparaturarbeiten die Rede war.